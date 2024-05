A

gitado y retrasado, al tiempo que pedía su trago para emparejarse, el licenciado Molina interrumpió la conversación de la mesa y dijo: ¿Ya saben la última de Xóchitl? ¿La última? , contestó azorado el abogado Azcoytia. ¿No me digas que falleció? Por supuesto que no y, ojalá esto no suceda en tres o cuatro sexenios, o se nos acaba la botana mañanera. Me corrijo: No se trata obviamente de la última puntada, sino de la más reciente . Aclarado el mal entendido, Molina continuó: me refiero a los dislates y sinrazones con los que la tricandidata nos surte diariamente, a tal grado que cuando los medios y las redes no festinan con gran alboroto sus declaraciones de la fecha anterior, los pobres reporteros tienen que redoblar esfuerzos para encontrar la nota del día. Es decir el o los gracejos que la señora candidata esparce a diestra y siniestra durante todo el tiempo que dura en estado de vigilia (o, séase, despierta, no con hambre) .

Ejemplo: Con aguda y trepidante voz la candidata X gritó ante un escuálido auditorio: Llegando a la Presidencia, investigaré y enjuiciaré a los hijos del presidente López Obrador . A mí la contundente declaración me pareció razonable y aplaudible: si hay denuncias formales contra quien sea, no puede hacerse como que la virgen le habla. Su obligación es ordenar las averiguaciones que la ley estipula. De no hacerlo, la presidenta Xóchitl sería quien cayera en una punible omisión. La imagino enfundada en su vestidura talar, una balanza en la mano izquierda, aunque un tanto cargada a la derecha. En ésta, una espada para garantizar que, como lo afirmó ayer: es una mujer a la que no le tiembla la mano .