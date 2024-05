Herramientas contra la desinformación

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció que desarrollará herramientas contra las noticias falsas y la desinformación.

En entrevista para el diario El País, y sobre la pausa de cinco días que se tomó para valorar si valía o no la pena seguir en el cargo, Sánchez comentó: creo que tenía que explicar cómo me sentía a la ciudadanía ante lo que me pareció un atropello burdo y soez... Necesitaba saber si iba a tener personas que pudieran empatizar con una situación que a mí me excede, que está minando y socavando la convivencia en nuestro país .

Indicó que esta coyuntura es una oportunidad para aportar herramientas para acabar con estos bulos y la desinformación que está erosionando nuestra convivencia .