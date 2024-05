Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de mayo de 2024, p. 24

Mérida, Yuc., Los cuatro aspirantes a la gubernatura de Yucatán, Renán Barrera Concha (PAN-PRI-Nueva Alianza), Joaquín Huacho Díaz Mena (Morena-PT-PVEM), Vida Gómez (MC) y Jazmín López (PRD) defendieron sus posturas, pero con matices: Vida calificó a los dos candidatos como de la vieja política ; Renán aclaró que su prioridad será mantener a Yucatán seguro; Huacho acusó al panista de prepotencia y corrupción, y Jazmín se quedó en su papel de cómica regional.

Los fallos en la transmisión del primero y único debate entre los candidatos al gobierno estatal, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no enfriaron el ambiente entre los cuatro postulantes, quienes evidenciaron sus fortalezas y debilidades como oradores, así como la viabilidad de sus propuestas.

Renán Barrera manifestó que busca trabajar para que Yucatán siga siendo seguro y viva una nueva etapa de prosperidad durante los próximos seis años, impulsando una economía popular y solidaria, potenciar el turismo, más apoyos, más derechos y mejores servicios en salud, educación, cultura y deporte, un Yucatán con más seguridad, más igualdad para tener un estado con equidad e inclusión, nueva política ambiental: Yucatán verde y sostenible; movilidad y mejor desarrollo urbano. En resumen, un Yucatán más justo y con mayor participación ciudadana.

Recordó que Huacho Díaz Mena, al que llamó el candidato del oficialismo, es también un chapulín político pues pasó del PRI al PAN y ahora a Morena.

Además, aseguró que su oponente demuestra con cada elección en la que ha participado en busca de ser gobernador y que ha perdido, que se ha hecho más rico, y ha comprado tres ranchos que cuestan más 47 millones de pesos y abarcan alrededor de 350 hectáreas.

Aprovechó para preguntarle de dónde sacó el dinero para adquirirlos, e incluso recordó que sus compañeros de Morena lo han denunciado por malos manejos al frente de la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar.

Pero ahí no quedó el embate del candidato panista, quien recordó la gran cantidad de ex priístas que ahora son parte principal del equipo de Díaz Mena, dado que prácticamente todos los integrantes del gabinete de la ex gobernadora priísta Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012) ahora están con él.