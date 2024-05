Con el lanzamiento del álbum doble The Tortured Poets Department: The Anthology (departamento de poetas torturados), Taylor Swift se consolidó como la artista estadunidense más influyente en la actualidad, trascendiendo los límites de la industria musical para convertirse en ícono cultural de nuestro tiempo. La plataforma de música en línea Spotify informó que el disco fue el que tuvo más reproducciones el día de su lanzamiento, mientras en el terreno físico se colocó como el más vendido de la década, pues se compraron 6 millones de copias en todo el mundo, según datos de su sello discográfico.

El álbum continúa con The Tortured Poets Department. Dejaste tu máquina de escribir en mi casa , canta Swift al inicio, lo que causó sorpresa para las swifties por la referencia a Matty Healy, líder del grupo The 1975, con quien salió entre abril y mayo del año pasado, pues según informa el diario The Independent, los fans esperaban que la cantante conjurara la relación que mantuvo durante seis años con el actor británico Joe Alwyn, al que sólo menciona en los temas So Long, London y loml.

Me reí en tu cara y dije: tú no eres Dylan Thomas; yo no soy Patti Smith. Éste no es el Chelsea Hotel, somos dos idiotas modernos , enfatiza la cantante en una de las frases más poderosas de toda la grabación.

Construido entre 1863 y 1865 y recientemente renovado, ese hotel, ubicado el barrio de Chelsea, en Manhattan, ha sido durante mucho tiempo un respiro para artistas de la talla de Leonard Cohen, Janis Joplin y Bob Dylan, que buscaban alquileres baratos con pocos lujos, mientras perseguían un estilo de vida bohemio.

El hotel ahora causa furor entre los seguidores de Swift, señala New York Post. Los agentes de viajes de Nueva York reportan un mayor interés en él.

Patti Smith, quien se refiere al hotel en su libro de memorias Just Kids como una casa de muñecas en la dimensión desconocida , escribió en su cuenta personal de Instagram que se sintió conmovida al ser mencionada en compañía del gran poeta galés Dylan Thomas , y agradeció a Swift por ello.