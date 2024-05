De sus inspiraciones que la encaminaron hacia el rumbo del arte, la cantante comentó: vengo de una familia musical. A mi tío lo veía cantar en teatros y espectáculos, pero también mi mamá, doña Josefina Aguilar, cantaba todo el tiempo en mi casa boleros o temas tradicionales mexicanos y se me quedó esa necesidad de oír música; por otra parte, a mi papá le gustaba lo clásico y sonidos de otras latitudes. Desde chiquita tuve ese gusto y en la adolescencia formé un dueto con una amiga y cantábamos en una iglesia. Ésa fue una de mis primeras incursiones ante el público, en una pequeña parroquia, donde se escuchaban temas no necesariamente religiosos, sino hasta pop .

Detalló: “recordaré con el público mis canciones más representativas, como Yolanda, Te amo, Coincidir, Cómo fue, Tu voz, Todo cambia y Gracias a la vida, entre otras. Además, en este banquete musical incluiré temas que hace mucho no interpretaba, los cuales me traen recuerdos hermosos, como sucede con La canción del ángel, de la cual soy compositora”.

Es una carrera que implica muchos sacrificios, soledad y separarte de tus seres queridos, pero también ha sido de grandes satisfacciones porque siempre tuve gusto y gran amor por la música. No puedo dejar de cantar, de crear y reinventarme. No me he limitado a un solo género; he cantado trova, canción mexicana, bolero, balada, arias de ópera y algo jazzeado; no pienso quedarme quieta. Siempre que haya algo que me motive a incursionar en otro género lo voy a hacer , expresó la cantante nacida el 23 de febrero de 1955 en Guadalajara, Jalisco.

▲ La intérprete anuncia que el público escuchará su nueva versión de Historia de un amor. Foto archivo

Luego de cinco décadas y de ser reconocida internacionalmente, Pineda aceptó que lo más difícil ha sido lograr “que me grabaran lo que yo quería cantar, porque conocí a muchas personas que me decían: ‘qué bonita voz tienes, pero te vas a poner una minifalda, te vamos a poner el cabello rubiecito y vas a cantar estos temas’. Pero me empeñé en cantar mi trova cubana, boleros y letras en las creía. Fue muy difícil que alguien me lanzara con lo que deseaba interpretar”.

Además, no es fácil permanecer en esta carrera; todos los días en redes aparecen nuevos cantantes y mantenerse en el gusto del público no es nada sencillo. Tengo mi camino, mis inspiraciones y soy fiel a lo que creo. Nací con el elepé, luego el caset, cedé y ahora las plataformas digitales. No queda otra que seguir evolucionando, ser resilientes y mantenerse vigente, buscando nuevas formas de darte a conocer y, en ese sentido, tengo redes sociales en Instagram, Facebook, X y Tik Tok .

Ahora, quisiera estar en un mundo más justo y empático donde no viviéramos con la violencia y la inseguridad que imperan; por eso digo que soy cantante de las buenas razones y justo voy a estrenar en el Metropólitan un tema que habla de imaginar un lugar mejor, donde no existan divisiones y no esté todo tan polarizado. No hablo sólo de México, sino de todo el planeta .

La cantante y compostora logró el éxito con el histórico disco Te amo, que incluyó Yolanda, de Pablo Milanés, el cual tuvo ventas millonarias y abrió por primera vez el camino masivo a una propuesta de canto no comercial.

La intérprete, quien ha recibido diversos reconocimientos, ha sido ovacionada en el Palacio de Bellas Artes, en el Auditorio Nacional, en el Lincoln Center de Nueva York y en El Copernicus Center y el Teatro Harris de Chicago, así como en los teatros Colón de Buenos Aires y el de Bellas Artes en San Juan de Puerto Rico, entre otros. Tiene 32 discos grabados y ha vendido unos 10 millones de copias alrededor del mundo.