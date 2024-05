Uno de los eventos importantes que se esperaba trajera algo de volatilidad este año son las elecciones por la Presidencia de la República, pero faltando pocos días para las votaciones (poco menos de un mes) no se ve que el tipo de cambio vaya a tener elevada volatilidad: sin embargo, es preocupante que no haya coberturas ante las bajadas del peso mexicano, advirtió.

En el mercado mexicano estamos más acostumbrados a cubrirnos cuando el tipo de cambio sube y es ahí donde le afecta a los importadores, o a los que tienen que pagar una deuda en dólares, por lo que se descuida la otra parte, la que tiene ingresos en dólares, los exportadores. Les afecta sus resultados en pesos. No todo el mundo pensó en cubrirse ante un tipo de cambio fuerte por un periodo muy prolongado , reconoció José Miguel de Dios.

“Estamos viviendo una situación atípica, pues no recuerdo haber visto otro momento en que el tipo de cambio se mantuviera abajo, incluso bajando más de lo que se pronosticaba, por tanto tiempo. El dólar hace dos años estaba en 20.80 pesos por dólar y ahora está en 17 pesos. En estos dos años ha tenido altibajos, pero la tendencia del peso es de apreciación frente a la divisa estadunidense.

La fortaleza del peso mexicano por casi más de dos años ha provocado que la gran mayoría de las empresas en México, en particular las más visibles, que se financian en las bolsas de valores, hayan sufrido pérdidas, afirmó José Miguel de Dios, director general del Mercado Mexicano de Derivados (MexDer).

Esta situación tan atípica en el mercado cambiario de México ha sorprendido a muchas empresas, que no han estado tomando coberturas contra el riesgo de que el tipo de cambio se mantenga tanto tiempo abajo. Me parece que los resultados que han reportado las empresas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) muestran menores ingresos que los esperados y han señalado que ha sido porque el tipo de cambio se ha mantenido abajo por mucho tiempo .

Falta cultura de prevención

Hay menos ingresos quizás porque los ingresos están en dólares, siguen teniendo lo mismo en la divisa estadunidense, pero menos dinero en pesos.

Es tan importante cubrirse cuando el peso mexicano se aprecia como cuando se deprecia, que es lo que más pasaba en el país.

“En general como país nos hace falta mucho la cultura de la cobertura de riesgos. La cantidad de personas que tiene un seguro de vida, o la cantidad de autos que tienen un seguro, es bajo comparado con otras economías similares. Lo mismo pasa con las empresas, que no están acostumbradas o no tienen cobertura de riesgos. Si las ventas de una compañía están en dólares y esta moneda sube mucho, le va a ir muy bien, pero fue por casualidad, no por tener una estrategia o planificación adecuadas.