Lunes 6 de mayo de 2024, p. 8

Por más que pasara el tiempo, César Luis Menotti conservó esa figura que recuerdan los archivos del Mundial de Argentina 1978. Alto, delgado, serio, con la mente lúcida y en estado puro cada vez que hablaba de futbol. En su despacho solían encontrarse montones de libros apilados sobre la mesa. Imágenes de sus hijos, cuadros en blanco y negro junto a Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff y Jorge Luis Borges, sentado en el sillón de su casa. A sus 85 años, El Flaco prefería evitar la visita de los médicos, porque estaba dispuesto al combate. Estos hombres insisten en hacernos la vida más larga y menos agradable , decía, obligado a dejar de fumar, aunque buscando el humo por las puertas de los restaurantes.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) informó ayer que el campeón del mundo en 1978, estandarte del juego ofensivo y maestro inspirador de jugadores y técnicos de diferentes generaciones, murió en Buenos Aires después de haber sido internado en marzo en un sanatorio por un cuadro severo de anemia, por el cual fue dado de alta a finales de abril. Aún se desconocen las causas.

“Nosotros tratamos de escribir en el libro de oro del futbol algunas palabras, pero siempre tiene que haber alguien que produzca esos recuerdos. El Flaco lo consiguió en aquel Mundial”, afirma el ex futbolista Mario Kempes, monarca también en la final contra Holanda en medio de la dictadura militar. Tan distintos eran aquellos tiempos que nadie quería jugar para Argentina. Desde el llamado ‘Desastre de Suecia’, como se le conoce a la eliminación en primera ronda en la Copa de 1958, la corriente dominante en la AFA recomendó cambiar los antiguos valores por otros que privilegiaran el físico y la especulación en lugar de la belleza.

Menotti consideró aquello como un atropello. Su primera gran obra en su carrera en el banco fue el Huracán de 1973, un equipo que consiguió que medio país lo siguiera con entusiasmo al obtener su primer campeonato profesional. Quiero este futbol para mi país , sostenía el rosarino; porque un título lo puede ganar cualquiera, pero lo más importante es la búsqueda, el camino, defender una idea para ser felices .

Algunos llamaron a aquella forma de jugar el futbol que le gusta a la gente . El Flaco lo definía con dos palabras: ‘La Nuestra’, un estilo de toque y gambeta con nombre y apellido. Esa revolución futbolera será eterna , escribió el ex portero Ubaldo Pato Fillol sobre un collage de fotos al lado del rosarino. Pocos recuerdan del ex estratega una frase que no haya sido una enseñanza, un elogio justo, una crítica fundamentada.