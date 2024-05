Eso sí, cuando entrevistamos a Los Tigres del Norte decidió no ir. Sabía que convocaban multitudes y sabía que no se podía exponer, pero hicimos un enlace desde su casa.

Varias veces le dije que si no podía ir al estudio, no fuera. Literalmente, se le iba el aire en las conversaciones. Hacíamos un alto de 10 minutos en el programa mientras se conectaba al oxígeno y continuaba.

Sus comentarios en televisión podían ser casi aforísticos por su brevedad, sarcasmo y contundencia, o ser presentados como pequeñas fábulas o escuetos instructivos para señalar tendencias. Rescato uno sobre las llamadas inversiones seguras , transmitido en el noticiero estelar de Televisa:

“Reflexión del empresariado internacional: si el Apocalipsis no va a ser negocio, ni tiene caso que suceda. El verdadero y menos aceptable Apocalipsis sería un fin del mundo no rentable, algo que por sí mismo desalienta las esperanzas de las inversiones a plazo fijo y del manejo bursátil de la confianza en el posfuturo. Por eso me permito algunas recomendaciones financieras, o por lo menos de acercamiento de las tradiciones teológicas en la Bolsa de Valores: si se anuncia la gran catástrofe, no vendas tus propiedades. Resérvate tu casa, comida real y virtual y un caudal de devedés, por si el juicio se prologa al ser tantos los enjuiciados y tan numerosos los agravios al más allá y los abogados defensores.

“No te vuelvas un oportunista deleznable y no busques convertirte rapidito a cualquier credo, o no asegures que eres el mejor creyente de tu manzana. Se ve mal. Mejor acepta que siempre has creído en los valores y que éstos están asegurados por las reservas del Banco de México.

No caigas en el pánico, porque eso crea incertidumbre, el estado de ánimo menos propicio para las inversiones provechosas.

La gana de razonar en voz alta como principio ético fue uno de los atributos de Monsiváis. Gracias a ello aún tenemos acceso por los medios audiovisuales a sus frases lapidarias, humor negro, historias emblemáticas y erudición sin pedantería, con ese tono arrastrado entre dientes con el que solía conversar.