Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 6 de mayo de 2024, p. 2

La presencia de las mujeres en la historia de la composición en México es prácticamente desconocida, sin importar que la primera compositora nacional que obtuvo su título profesional, la también pianista Guadalupe Olmedo (1854-1889), lo hizo en la década de los años 80 del siglo XIX.

Entonces, tenemos una compositora sumamente temprana, que se ha comenzado a rescatar; pero, de ahí en adelante, hay muchas mujeres cuyos nombres no conocemos. Por eso hay que visibilizarlas, porque, cuando se enseña historia de la música en México, se mencionan muy pocas mujeres, y no porque no las haya, sino porque es más difícil encontrarlas , explicó la musicóloga Yael Bitrán.

La investigadora hizo tal señalamiento a propósito de la reciente grabación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) con música de cinco compositoras mexicanas contemporáneas: Marcela Rodríguez, Hilda Paredes, Ana Lara, Georgina Derbez y Andrea Chamizo.

De la primera, se incluyó Tríptico; de la segunda, Recordaré; de la tercera, Cuando caiga el silencio; de la cuarta, De las tinieblas la luz, y de la última, Sigue siendo arena. Todas esas piezas serán parte de la programación de la orquesta a lo largo del año.

Este nuevo fonograma aparecerá entre julio y agosto, a la par del álbum realizado en diciembre pasado con música de Dmitri Shostakovich, con el cual la agrupación rompió una sequía de 18 años de no grabar, señaló Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Lo ideal es que (el proyecto) siga creciendo, que sea el volumen uno, y, por supuesto, que inviten a más mujeres , agregó la funcionaria, quien lamentó que en el país no se valore a las compositoras mexicanas, a diferencia de otras naciones, donde sí se programa y graba su obra de manera regular.

Nos parecía muy importante que hubiera un fonograma dedicado a ellas, y que abriera la inquietud a otras orquestas para que también sigan trabajando en esta línea , agregó; precisó que con este álbum se busca visibilizar el trabajo de las compositoras, porque no han tenido la oportunidad ni el mismo respaldo que los hombres .

Curiel de Icaza detalló que la selección de las autoras y las obras corrió a cargo de los consejos artístico y asesor de la OFCM. Resaltó que la publicación de ambos materiales discográficos permitirá mostrar el nivel de la agrupación capitalina y que ésta se ubique en las mismas plataformas donde están las orquestas más importantes del orbe.

Yael Bitrán, responsable de la curaduría y la investigación de este disco, celebró que el proyecto se dé en este momento, el cual, señaló, es muy importante en términos de la visibilización que las mujeres están teniendo en México en todas las áreas: el conocimiento, la ciencia, las artes, las humanidades, la política…