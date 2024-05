Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Lunes 6 de mayo de 2024, p. 29

Con el despliegue de más de 2 mil servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México se logró normalizar el servicio de agua potable en el norponiente de la alcaldía Benito Juárez, sin que las autoridades de la demarcación hayan aportado ni una pipa ni un garrafón para apoyar a sus habitantes, afirmó el jefe de Gobierno, Martí Batres.

El mandatario señaló que así actúan los conservadores, que ahora andan prometiendo que van a aumentar el salario de los trabajadores. ¿Cómo les vamos a creer? O sea, no tienen la menor sensibilidad humana. No puedo creer que no se hayan condolido, que no se hayan tocado el corazón para ir a ayudar a la gente en el problema del agua en Benito Juárez , expuso.

Aseguró que ya está por concluir la limpieza de cisternas y tinacos en las viviendas afectadas por el agua contaminada del pozo Alfonso XIII, con la participación del personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Secretaría de Obras y Servicios.