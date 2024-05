▲ Alejandra Orozco Pacheco, ex trabajadora de la alcaldía de Benito Juárez, denunció el 19 de febrero a Santiago Taboada, ex titular de la demarcación, por el delito de amenazas, quien, aseguró, le pidió llevar a vecinos para robar las firmas y golpear a quienes solicitaban revocarle el mandato. Foto Laura Gómez F.

Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 6 de mayo de 2024, p. 27

Alejandra Orozco Pacheco, testigo del asesinato de su pareja Eder Hernández, perpetrado el 25 de abril, interpondrá una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México contra el candidato de la coalición Va por la CDMX a jefe de Gobierno, Santiago Taboada, por lucrar políticamente con mi tragedia .

Asimismo, presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia contra los policías que la detuvieron junto con Hugo Torres, ex candidato a concejal de Benito Juárez, quienes los acusaron del homicidio, cuando lo único que hicimos fue solicitar ayuda .

Se trata de que las autoridades competentes investiguen ambos hechos, impongan las sanciones correspondientes y dejen nuestros nombres libres de cualquier sospecha, pues somos inocentes y los involucrados en este delito ya fueron detenidos , señaló.

A 10 días del homicidio cometido en un departamento de la colonia Portales, exigió a Santiago Taboada y a Luis Mendoza –candidato panista a la alcaldía de Benito Juárez– que dejen de usar el crimen de mi pareja para intentar beneficiarse políticamente; son un asco de personas .

Desde hace días están repartiendo volantes en todas las colonias de Benito Juárez donde exponen el cuerpo inerte de quien fue mi pareja durante nueve años, y eso es bajísimo, muy triste, porque Eder tiene una familia e hijos , comentó.