En un encuentro virtual organizado por la institución global, Sandra Oyarzo, presidenta de la ICM, indicó que las matronas reducen la huella de carbono de los servicios de salud , debido a que su labor de atención de partos de bajo riesgo no requiere de materiales, instrumentos y aparatos que contribuyen a la generación de desechos. Además, desempeñamos un papel crucial en cuanto a la respuesta a la crisis climática, proporcionando cuidados esenciales en tiempos de desastres relacionados con el clima .

Sobre esto último, Adaelia Campos, estudiante de partería de la Universidad Autónoma de Guerrero, compartió su experiencia durante y después del huracán Otis en su entidad. El hecho de que cuando no hay electricidad y los hospitales han sido afectados al igual que las vialidades, las parteras llegan con las madres gestantes. Narró que como parteras no hay límite, no hay dificultad, no hay medios que nos interrumpan para poder brindar nuestro apoyo a todas las mujeres embarazadas .

Explicó cómo buscaron a la mujeres embarazadas casa por casa en Acapulco para brindar atención cercana y de alta calidad, sobre todo en tiempos de crisis para toda la población.

La escasez mundial de casi un millón de parteras y la falta de compromiso internacional para invertir en su educación, capacitación continua, desarrollo normativo y legal de su práctica y apoyo para su desempeño, limitan su alcance y ponen en peligro a mujeres y niñas que dependen de ellas para recibir atención, alertó el Fondo de Población.