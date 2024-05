Durante mucho tiempo, la respuesta al Alzheimer ha sido encerrarnos y destinarnos al olvido y, junto a quienes tenemos la enfermedad, este destino se ha impuesto también a las mujeres que se han dedicado históricamente a los cuidados. El primer médico que me atendió me recetó lo siguiente: Póngase una pulsera con sus datos de emergencia, haga su testamento y enciérrese en su casa . En una cita médica pasé de ser una mujer que siempre se ha valido por sí misma a ser infantilizada y reducida únicamente a ser sujeta de cuidados. Sin duda, este parte médico fue desgarrador.

Con ayuda de mi familia, todas y todos puestos a buscar opciones, encontramos que en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren) de Cuba desarrollaron un medicamento neuroprotector para frenar la progresión del Alzheimer llamado NeuroEPO. Es así que en Cuba encontré la esperanza. No sólo he podido ver los resultados del medicamento en el retraso del avance de la enfermedad, sino que he aprendido técnicas necesarias para sobrellevarla y, especialmente, encontré una inmensa calidad humana en el personal del Ciren que me devolvió la seguridad en mí misma y el deseo de seguir viviendo.

A poco más de tres años del diagnóstico, continúo apostando por sostener mi autonomía, independencia y calidad de vida. Sin lugar a dudas, ahora requiero ayuda en cada vez más cosas, así como muchas personas que tienen otro tipo de padecimientos, pero sigo decidiendo sobre mí misma.

Recientemente tomé la decisión de jubilarme. Yo misma pude identificar que ya no tenía las capacidades necesarias para seguir asumiendo las responsabilidades del cargo directivo que tenía. Esa decisión me ha permitido concentrar mis energías y esfuerzos en disfrutar plenamente la vida. A la fecha no llevo pulsera, no vivo encerrada en mi casa y me rehúso a ser desterrada al olvido. En conclusión, con o sin Alzheimer, sigo siendo yo.