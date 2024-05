E

l Grupo Nuevo Curso de Desarrollo ha mantenido, desde hace 15 años, reuniones periódicas de trabajo y ha puesto en circulación seis publicaciones y una serie de propuestas y pronunciamientos. Desde México frente a la crisis: Hacia un nuevo curso de desarrollo (2009) hasta Propuestas para los próximos años (2023). Estos planteamientos buscan contribuir al debate nacional y posicionar temas que, desde nuestro punto de vista, son de atención prioritaria. Y en este empeño ha estado Cuauhtémoc Cárdenas, asiduo y atento interlocutor en nuestras deliberaciones.

Nuestras propuestas buscan tejer una amplia interlocución social en la que participen el mayor número de actores: partidos políticos, centros de educación y pensamiento, organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil, grupos empresariales. Sumar voces y fuerzas para facilitar acuerdos colectivos, sin ser tarea sencilla, es imprescindible.

El diálogo nos ha acercado a valorar la ya larga aspiración común de reconstruir institucionalmente las relaciones sociales que dan sentido y cuerpo a la economía, desempolvar las capacidades de intervención y conducción socioeconómica del Estado; en suma, volver a lo verdaderamente básico: el desarrollo como propósito y principio rector del proyecto nacional.

Siempre en las primeras filas de este empeño, Cárdenas ha abierto y convocado a la deliberación y el diálogo. Sus contribuciones para profundizar el debate nacional han sido permanentes. En Por una democracia progresista. Debatir el presente para un mejor futuro, su más reciente libro, escribe: