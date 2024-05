Explica que no podía comentar lo que le sucedió, hasta que Victoria, la hermana de su agresor, lo buscó en enero de 2016 porque se estaba divorciando y quería sacar a sus hijos de México: “Resulta que ella se casó con un pedófilo, algo sintomático. Sus niños estaban siendo abusados por su papá biológico, quien está ya en la cárcel, y en ese momento es cuando a mí me cae el veinte de mi historia”.

Hace unos días, el juez permitió que el pederasta que abusó de mí y estaba preso desde el pasado 13 de abril, llevara su proceso en libertad apelando a la prescripción de los delitos, porque la ley no es retroactiva. Habemos una generación de víctimas que nos quedamos en medio entre la nueva ley y los antiguos códigos. Estamos totalmente en la indefensión. No hay justicia en México para las víctimas de abuso sexual infantil por eso las cifras siguen aumentando , afirma Cacho González.

Y aunque en septiembre del año pasado se aprobaron reformas al Código Penal Federal para que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriban, la corrupción que afecta al Poder Judicial demuestra que los cambios en la ley no son suficientes.

Añade: “Durante ocho años estuve tratando de ayudarla cada vez que pude desde mis trincheras, a ella y sus hijos... En terapia me explicaron mucho después que yo siempre quise ayudarla para ayudar a salvar a sus hijos, porque era una manera de salvarme a mí y tratar de ayudar a mi ‘yo’ de la infancia”.

En la primera audiencia judicial vio a su agresor de frente: Quería verlo a la cara, no lo conseguí, ya que el cobarde nunca subió la mirada. Pero pude decirle de frente que yo era consciente de todo lo que me había hecho durante años .

El victimario de Salvador es primo hermano de su mamá, con lo cual fue más difícil desenmascararlo: “El agresor también abusó de la confianza de la familia entera. Fue un trabajo muy complicado explicarle a mi mamá que no fue su culpa. Felipe me hizo entrar en un círculo vicioso de las amenazas. Me decía: Esto es nuestro secreto, cuando tú seas grande también te van a gustar estas cosas, tú no le puedes decir a nadie porque nadie te va a creer, si dices algo tú papá no te va a querer y te va a pegar. Me encerró en ese círculo asqueroso de terror en el que me sometió .

En la audiencia judicial tuvo la oportunidad de reclamarle: “Yo me acuerdo de ti llegando con tu camisa de cuadros morada a casa de Mamá Nina los domingos y me subías al cuarto y me encerrabas en el despacho para abusar de mí. El día de la audiencia llegó con camisa morada y corbata morada. Eso es la prueba de que además de pederasta es sociópata”.

Tortuoso camino judicial

La senadora y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, pugnó para que en septiembre del año pasado se aprobara la reforma de la no prescripción de todos los delitos de violencia sexual contra menores.

No más impunidad a pederastas y justicia para las víctimas. Con la aprobación de esta reforma se confirma que las niñas, niños y adolescentes no tienen partidos, tienen derechos. Con ello no habrá más pretextos para las víctimas de este delito. Niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a una vida sin violencia , afirmó.

Explicó que en México son víctimas de este crimen más de 5 millones de menores de edad, según la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac).

Salvador intentará seguir el tor­tuoso camino hacia la justicia para encarcelar finalmente a su agresor, quien dice es influyente porque es hijo de un político: El papá del agresor es Felipe Riva Palacio Guerrero, subdirector de Conaculta, subdirector del Issste y primo del ex gobernador de Morelos Antonio Riva Palacio López, y el del estado de México Carlos Riva Palacio .

Él y otras víctimas de abuso sexual infantil organizaron una manifestación para exigir la destitución del juez Júpiter López Ruiz, quien además ha sido señalado en otros casos, como cuando decidió no vincular a proceso al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.