Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 5 de mayo de 2024, p. 7

Entre montones de basura, casas de campaña improvisadas con madera, trapos y plásticos, sin suficiente agua potable, tan indispensable en esta segunda ola de calor, viven decenas de niños migrantes en campamentos, como el ubicado en la Plaza de la Soledad, en La Merced. Esta situación, aunada a que carecen de alimentos suficientes, impacta en su salud, advirtieron organizaciones.

Angelina es una de las niñas que acampa junto con su familia a un costado de la Parroquia de Santa Cruz y La Soledad. La pequeña venezolana de apenas 10 años ha migrado desde que tenía tres, y en su corto y a la vez muy largo andar, ha vivido en Colombia, Ecuador y ahora México.

El camino y las experiencias la han marcado física y emocionalmente. Los largos trayectos recorridos desde que salió de Tapachula, Chiapas, hace un mes, le provocaron ampollas en los pies, al igual que a toda su familia, relató su madre, Janette Rincón. Sumado a ello, han padecido tos y gripe por los cambios de temperatura al pasar por Oaxaca y la Ciudad de México.

Desde hace un par de días, también Angelina ha manifestado no sentirse bien: Me duelen la cabeza y la barriga , lo que su madre atribuye a las condiciones insalubres en que viven: Hay una plaga de ratas, que se meten a las carpas y roen la comida, pero no tenemos otro lugar dónde vivir .