Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de mayo de 2024, p. 19

Madrid. Argentina y España están en una grave crisis diplomática después de que el presidente del país sudamericano, el ultraderechista Javier Milei, acusó a su par español, Pedro Sánchez, de poner en riesgo la unidad del reino y de estar inmerso en un caso de corrupción .

Tras conocer las declaraciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un breve comunicado en el que respondió a Milei, acusándole de utilizar términos infundados .

El breve mensaje de la cancillería española señala: El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la oficina del presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. El gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española .

Las palabras del presidente argentino contra Pedro Sánchez fueron en respuesta a una declaración del ministro español de Transporte, el socialista Óscar Puente, quien durante un coloquio en la Escuela de Gobierno del PSOE, afirmó: Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto: Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida, y ya está; no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos casos no son muy recomendables .

El político español fue más allá y añadió: “Yo, a Milei, si tiene asesores, creo que no les escucha mucho. Vi Milei en la televisión y dije, según lo que estaba oyendo: ‘No sé en qué estado está, antes o después de la ingesta de qué sustancias”, pues salió a decir aquello y yo dije, ‘es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa’, pero no”.