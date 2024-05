Washington

Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 5 de mayo de 2024, p. 16

La policía dispersó ayer con gases lacrimógenos a un grupo de manifestantes que irrumpió en la Universidad de Michigan durante la ceremonia de graduación, ondeando banderas de Palestina y mostrando mensajes de apoyo a su causa. Además, en la prestigiosa universidad de Princeton, al menos 14 alumnos comenzaron una huelga de hambre en solidaridad con Gaza y Cisjordania reocupada.

Un video en las redes sociales mostró a estudiantes enmascarados, algunos con hijabs, caminando entre la audiencia del estadio universitario con banderas palestinas y letreros con la leyenda: La Universidad de Michigan aporta fondos para el genocidio y ACAB , acrónimo de la frase inglesa All cops are bastards (Todos los policías son bastardos), informó el diario The Times of Israel.

En otros video se ve a un hombre entre las butacas del estadio, que se paró y gritó: ¡Lárguense! Mientras en una pantalla del coloso deportivo desplegó un mensaje pidiendo a los manifestantes salir del recinto, al tiempo que la multitud comenzó a corear ¡Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos!

La primera advertencia fue: Respetuosamente, pedimos silencio. La Universidad de Michigan reconoce el derecho a disentir, pero también el derecho de los oradores a ser escuchados .

La policía entró al estadio cuando la tercera advertencia era desplegada en la pantalla, La disrupción ha continuado luego de dos advertencias; en un esfuerzo por continuar con este evento, los disruptores serán escoltados fuera de las instalaciones . En redes sociales se dijo que el suceso duró pocos minutos.

En tanto, 14 universitarios de Princeton, al suroeste de Nueva York, declararon antier el comienzo deuna huelga de hambre indefinida en solidaridad con la población de la franja de Gaza, objeto de una ofensiva militar israelí. Los manifestantes llevan 10 días acampando en el campus en lo que llamaron Acampada de Solidaridad con Gaza.

La huelga de hambre comenzó el viernes y continuará hasta que se satisfagan sus demandas: reunión con la dirección de la universidad para tratar las inversiones relacionadas con Israel y propuestas de desinversión y boicot cultural y académico a Israel , informó el comité organizador de la movilización.

Así manifiestan su solidaridad con el pueblo de Palestina, que ha sido sistemáticamente sometido a la hambruna y privado de alimentos en lo que es ya uno de los peores desastres humanitarios .

También pidieron la amnistía por las sanciones penales y disciplinarias impuestas a los participantes en la protesta y dar marcha atrás a las prohibiciones de acceso al campus y las expulsiones de estudiantes de los colegios mayores, informó el portal de noticias North Jersey.