Domingo 5 de mayo de 2024, p. 21

Eduardo Rivera Pérez, candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición PAN, PRI, PRD y Pacto Social de Integración, informó que su domicilio fue atacado anoche, por lo que suspendió su gira proselitista.

A través de un mensaje en redes sociales, el abanderado señaló: Me han informado que la seguridad del lugar donde vivo ha sido vulnerada. He suspendido mi gira en el interior del estado y en este momento estoy regresando a la capital. Mi familia está bien. Me comentan que hay personas inocentes heridas .

El también ex alcalde de la capital poblana añadió que según la información que tiene, todo apunta a que hubo un móvil político contra él. Más adelante estaré compartiendo más información. ¡No se vale, carajo! , reclamó.