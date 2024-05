Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de mayo de 2024, p. 20

Guadalajara, Jal., Durante el tercer debate de aspirantes a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, del partido Movimiento Ciudadano (MC), se hizo acreedor de la que será su segunda queja por presunta violencia política de género, luego de que la abanderada de PRI, PAN y PRD, Laura Haro, se inconformó porque el candidato naranja le dijo que, al igual que la morenista Claudia Delgadillo, era hija de Alejandro Moreno, Alito, presidente nacional del PRI.

Tras el segundo debate del 13 de abril pasado, Lemus fue denunciado ante las autoridades electorales por Claudia Delgadillo, quien lo acusó de insinuar que ella tenía una relación cercana con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Decir que Delgadillo es amiga de (Enrique) Peña Nieto absolutamente no es ninguna violencia, por el contrario , reiteró Lemus ayer, durante el tercer debate, en relación a la queja que presentó la morenista y que hace unos días fue desechada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ).

Luego, el candidato naranja se dirigió a Laura Haro, quien momentos antes lo había señalado de hacer una campaña ilegal al promover el voto diferenciado, para él como gobernador y para Xóchitl Gálvez como presidenta, aunque sean de partidos diferentes. “Laura (Haro) te agradezco este comentario, sabía que Alito te había pedido ese favor, porque las dos (refiriéndose también a Delgadillo) son ‘hijas’ de Alito Moreno”, contestó.

Cortan emisión del IEPCJ

En el momento en que Lemus dijo esa frase, de repente la transmisión del IEPCJ, generada en Puerto Vallarta, sede del debate, tuvo un corte de unos segundos, que impidió que se escuchara.