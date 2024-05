De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de mayo de 2024, p. 8

Madonna se apoderó de Río de Janeiro con su monumental concierto gratuito que ofreció ayer en la mítica playa de Copacabana.

La reina del pop, de 65 años, cerró su gira The Celebration Tour con un presentación histórica ante más de dos millones de asistentes en la playa, sin contar al público que presenció el espectáculo desde el mar, en sus embarcaciones.

Al caer la noche, la pista de baile más grande del mundo se prendió con la actuación de distintos diyéis, casi a las diez, Madonna recorrió la pasarela elevada desde el hotel Copacabana Palace, donde se alojó, hasta el escenario que contó con más de 800 metros cuadrados, el cual estuvo sobre la arena y duplicó en tamaño a los anteriores que usó en la gira. También cuatro de sus seis hijos compartieron escenario con ella.

Esa actuación es considerada la más importante de su carrera, tras semanas de intensos preparativos en los que trabajaron miles de personas y que generó un revuelo inusual en la ciudad brasileña.

Estoy alborotada, no he dormido bien, he estado escuchando a Madonna toda la semana. Es como si tuviera un gran subidón energético , dijo Iná Odara, una socióloga de 29 años.

Luego de 80 presentaciones en Europa y Norteamérica, el concierto en Río cerró con broche de oro su gira, la cual tuvo que detener después de que en junio del año pasado adquirió una grave infección bacteriana.

Dos ensayos previos al concierto ofrecieron algunas pistas de los temas que la cantante interpretó, la noche del jueves, Madonna apareció inesperadamente en plena prueba de sonido y cantó con el rostro totalmente cubierto por un pasamontañas amarillo. La escena se repitió el viernes. ¡Oi Rio!, lanzó en portugués a quienes se habían acercado al escenario con la esperanza de verla.