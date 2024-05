S

iempre veía a un hombre delgado y complaciente que parecía estar contento entre tantas mujeres en casa de la suya, la compositora Marcela Rodríguez. Aguantaba a todas las que asistíamos a El Hábito y aplaudíamos las ocurrencias de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, que se prolongaban más allá del escenario. Todos los asistentes eran personalidades acostumbradas a arrebatarse la palabra y a discutir con un tequila en la mano. ¿No se cansará Carlos Pereda? , pregunté al hijo de El Caníbal; me explicó: Por eso es filósofo; a los filósofos les enseñan a armarse de paciencia .

Carlos Pereda, casado con la compositora Marcela Rodríguez, resultó no sólo paciente, sino muy participativo y manga ancha. Sus ojos nunca perdieron brillo, y su voz se resignó a irse filosóficamente entre las voces de las siempre nutridas concurrencias femeninas. Con sólo verlo, me hizo querer más a Uruguay, porque recordé el amor y la admiración que Guillermo Haro sintió por Liber Seregni, a quien recibió en Tonantzintla. También recordé a Eduardo Galeano, quien llegó a la calle Morena 430, mi casa, después de transformarse en la sede de la editorial Siglo XXI, tras la infamia cometida contra Arnaldo Orfila Reynal y su mujer, Laurette Séjourné, en el sexenio de Díaz Ordaz.

Hoy, Carlos Pereda y su esposa, así como sus hijos, Cata y Nicolás, siempre en Nueva York, son mis vecinos y puedo ir a pie a su casa por el camellón arbolado que recorre la avenida Miguel Ángel de Quevedo.

–Carlos, ¿cómo entraste a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)? ¿Cuándo llegaste de Uruguay?

–Vine desde Alemania. Terminé el doctorado en la Universidad de Constanza, en lo que era la República Occidental de Alemania. Estaba viendo las posibilidades de viajar a América Latina, porque Uruguay vivía una horrible dictadura; asistí a una conferencia de Iván Ilich, en Zúrich, y le pedí que me diera algunas direcciones. Respondió: Le voy a dar la de un hombre que siempre está ocupado pero que le va a dar buenas indicaciones en México . Luis Villoro. Le voy a dar también el de un filósofo catalán que lo invitará a comer, pero no lo va a ayudar mucho . Ramón Xirau.

Pereda escribió a los dos y como previó Ana María y Ramón Xirau lo invitaron a comer; Luis Villoro le ofreció dar clase en la Universidad Metropolitana, que se iniciaba en Iztapalapa.

–Mi hijo Emmanuel Haro está en la Facultad de Física, en Iztapalapa.

–Yo estuve feliz en Iztapalapa, salvo por un problema: tardar más de dos horas y media para llegar a mi facultad.

–¿Dónde vivías?

–Por Coyoacán, pero, ¡ah!, de acá a Iztapalapa son dos horas o dos y media en pesero. En cuanto llegué a México me hice muy amigo de Carlos Pereyra.

–Era una maravilla, gran cuate de Monsiváis. Se casó con mi prima o mi sobrina, Corina Iturbe.

–Sí, Pereyra era íntimo de Carlos y me propuso: ¿Por qué no te cambias a la UNAM y luego al Instituto de Investigaciones Filosóficas?

“Mi llegada a México fue muy fácil y me sentía muy bien, tanto en Iztapalapa como en la UNAM; me sentí en casa. Nunca tuve un problema. Cuando llegué se hizo el primer Congreso Nacional de Filosofía en Morelia, y Carlos Pereyra me dijo: ‘Mira, ya está todo organizado. ¿Por qué no hablas con Sánchez Vázquez y le explicas que acabas de llegar y que te da un lugar?’ Así lo hice, y Sánchez Vázquez me dijo: ‘Con gusto, puedes participar en el Congreso’. Era un momento cultural cálido y muy diferente al actual.”

–Todo mundo se conocía y caminaba en la misma dirección.

–Además, el marxismo estaba presente, y estar en favor o en contra del marxismo ocupaba un lugar muy importante en la facultad y en la vida cultural de México.

–Adolfo Sánchez era un gran marxista.

–Era el gran marxista del México moderno.

–Fui a entrevistarlo a su departamento de Polanco, y he de haberle parecido una Firulais, porque no hizo más que reír.