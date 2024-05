El tejido rococó es uno de los más difíciles , dice Gabriela, mientras Vianey, una de las integrantes de la cooperativa, teje una bolsa, color café con dicha puntada, de aproximadamente 30 por 30 centímetros, y que ofrecerá en mil 500 pesos a una de sus clientas que la pidió con esas características.

Señala que manufacturar las bolsas a mano significa la satisfacción del trabajo, de un producto único, porque no hay dos monederos o dos bolsas iguales .

Una semana antes del festejo por el Día de las Madres, Gabriela menciona que ahora trabajamos más monederos por el 10 de mayo, además de diciembre , por la celebración de Navidad y Año Nuevo.

Fomentan la camaradería

Yolanda Suárez, quien no forma parte de la cooperativa, pero asiste al taller para tejer, relata que “a los siete años mi mamá nos dijo a mi hermana y a mí: ‘escojan, agujas o gancho’, y me decidí por el gancho para hacer mi suéter color amarillo, cuello V . Me gustó mucho, luego aprendí con las agujas. Ahora eso me sirvió de mucho porque con la venta de las bolsas y monederos apoyo con el gasto familiar y de cajón pago los servicios de la casa, agua, luz y teléfono, y a veces el gasto de la comida”.

Por su parte, María Teresa Hernández, quien también acude a tejer, cuenta que desde su niñez veía a mi abuelita y a mi mamá cómo tejían las carpetas y usaban un gancho muy delgadito, que también se ocupaba para bordar en pañuelos la inicial del novio con cabello .

Al taller también llegan hombres, como Saturnino Calzada, quien se interesó en el tejido: quise aprender, me enseñaron y ahora vendo bolsas .