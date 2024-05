Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 4 de mayo de 2024, p. 15

San Salvador Atenco, Méx., Al cumplirse 18 años de la represión contra el pueblo de San Salvador Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) exigió llevar a los tribunales al ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), entonces gobernador del estado de México, para que se le castigue por ser el autor intelectual de las agresiones sexuales contra mujeres, perpetradas en mayo de 2006, y los asesinatos de los jóvenes Alexis Benhumea y Javier Cortés. En ese momento, el titular del Ejecutivo era Vicente Fox.

“A 18 años no se olvida la represión de nuestra gente y no perdonamos. Queremos justicia y seguimos en pie de lucha; la justicia no es algo que estemos esperando, tenemos que seguir exigiéndola. No es un tema sencillo cuando agreden y pisotean los derechos de un pueblo. No nos dejan otro camino más que organizarnos y pedir por derecho legítimo lo que nos corresponde.

Pedimos castigo a Enrique Peña Nieto y sus seguidores y que estén tras las rejas porque aún la justicia no llega , reprochó Ignacio del Valle Medina, dirigente del movimiento atenquense.

La conmemoración comenzó ayer con una misa en la explanada principal de San Salvador Atenco, donde el sacerdote Juan José Castorena ofreció su homilía en memoria de Alexis y Javier y llamó a los campesinos a continuar la lucha por la defensa de la tierra y el bien común. Este 3 de mayo es para recordarles que tenemos que seguir unidos como sociedad y sigamos defendiendo la tierra porque si defendemos la tierra, defendemos al ser humano , expresó el párroco.

Los integrantes del frente también enviaron un mensaje a la candidata a la Presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD), Xóchitl Gálvez, por sus intenciones de revivir la construcción del aeropuerto en tierras de Atenco.