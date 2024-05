E

l Buenondismo es la apropiación de causas justas para beneficiar intereses personales y corporativos de la élite privilegiada. Así, el discurso ambientalista que cree que la solución al cambio climático es comprar productos orgánicos, dejar de usar popotes o sólo energías limpias , incurre en el buenondismo de pensar que la respuesta está en el consumo. La salida de esa crisis está en modificar sustancialmente la forma en que producimos, no lo que compramos. Sentirse ambientalista viene acompañado de una paz de conciencia, muy parecida a la que se experimenta cuando nos decimos tolerantes es decir, cuando soportamos lo que, en el fondo, reprobamos. Es una solución individual, no a la crisis climática planetaria, sino a sentir que se está actuando. Calma las culpas con cada visita al mercado orgánico.

Hablemos de Máynez. Su discurso ambientalista no se sostiene: él y su partido, el Movimiento Ciudadano, junto con el PRI y el PAN, votaron en contra de la posibilidad de que México decidiera sobre su política energética. Cuando lo explicó utilizó una fórmula buenondita , es decir, evadir las soluciones reales con intenciones disfrazadas de genuinas. Dijo: La naturaleza tiene voz en este Congreso y es la voz de la bancada naranja. La verdadera soberanía de este país son sus recursos naturales. No hay mayor garantía de soberanía para México que el sol y el viento del que disponemos . Cuando lo escuché, pensé en el ecologismo profundo de los diputados europeos de mediados de los años 90 que aseguraban que ellos representaban políticamente a los árboles. Pero lo que realmente importó fue que Máynez no reconociera la soberanía nacional, es decir, el alcance de las decisiones del Estado mexicano, y la confundiera con los propios recursos naturales: no es la nación la que ejerce su soberanía, sino los propios recursos naturales. Un despropósito. Al final, el McPrian votó contra la reforma energética ese 17 de abril de 2022.

Máynez usó la misma táctica buenondita para no comprometerse al final del segundo debate presidencial pasado: leyó una supuesta carta de su hijo de cinco años que hablaba con toda ingenuidad de ambientalismo, equidad de género y desigualdad, pero sin comprometerse. Decía la carta: Que todo sea rock and roll y futbol, que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas, y que los abuelos y abuelas se traigan sus tenis. Que no se seque el lago que cavé en mí jardín, que esté limpia el agua. Que los conejos y las ovejas sean libres. Que en la granja haya más bebés de los animales y que las escuelas no cuesten mucho. Que ya no sean tan malas las gasolinas y que el pasto no esté venenoso. Que los niños y niñas no sean pobres, y que todos puedan ir a la feria, que todos tengan una casa calientita y fresquita .