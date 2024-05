Y Sheinbaum no desaprovechó la oportunidad: Fíjense nada más lo que dice. No crean que Fox ya está medio cucú o que fumó mucho de eso que quiere legalizar (en referencia a la mariguana, de la cual el ex mandatario comercializa productos). Eso piensan ellos .

En el jardín central, cientos de voces gritaron fuera, fuera cuando la morenista puso el audio en el que el ex mandatario señala que “los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ‘A trabajar cabrones’, como dice Xóchitl (Gálvez)”.

También se pronunció por cambiar al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, y acusó al gobierno de ese estado de no atender la inseguridad, porque fomenta la separación con la Federación y arremetió contra Vicente Fox en San Francisco del Rincón, el mismo municipio donde el ex presidente tiene su rancho.

Sahuayo, Mich., Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, expresó un reconocimiento público a Cuauhtémoc Cárdenas, quien –dijo– en 1988 no se rindió, no se vendió y de ahí parte un buen antecedente de la historia de nuestro movimiento .

▲ Al centro, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y Cuauhtémoc Cárdenas, en Michoacán. Los acompañan los hijos del ingeniero, Lázaro (izquierda) y Cuauhtémoc. Foto tomada de @Claudiashein

En redes sociales le agradeció haber compartido tiempo con ella en la casa de Jiquilpan, y en Sahuayo resaltó que como presidente, Lázaro Cárdenas cumplió realmente con las demandas de la Revolución: repartió tierras, estuvo cerca siempre del pueblo y defendió a la nación, expropió el petróleo .

Ahí, donde realizó su primer mitin del día, pidió un aplauso para el ingeniero y su familia.

Luego, en la plaza central, cientos corearon fuera el PAN, fuera el PAN , cuando Sheinbaum recordó que algunos aún les creen a los blanquiazules. De verdad, ya no sé ni cómo , manifestó.

Llamó a votar masivamente cinco de cinco el día de la elección, en referencia a las boletas para presidente municipal, diputados local y federal, senadores y Presidenta de la República.

Más tarde, en San Francisco del Rincón subrayó que en Guanajuato no hay alternativas para los jóvenes, se les abandonó. No sólo no hay educación, no hay cultura, no hay deporte, no hay empleo o hay mal pagado, sino que además se les orienta a las adicciones. Guanajuato es de los estados con mayor número de jóvenes en esta situación.

Ésa, consideró, es parte de la explicación de la inseguridad en el estado , y convocó a votar por Alma Alcaraz, candidata al gobierno del estado, y también para cambiar a ese fiscal que es parte de los que no permite que se avance en la seguridad. También cambiar al Poder Judicial, pero, sobre todo, trabajar coordinados , aseveró.

Sheinbaum cuestionó que los panistas sostengan que el pobre es pobre porque no ha trabajado. Falso: trabajamos de sol a sol. El problema es que hay un modelo económico que vivió en México por 36 años y que sigue presente en Guanajuato. Aquí, por más que se trabaja, son salarios de hambre, 4 mil y pico el salario medio, menos que el mínimo, y eso es ilegal .