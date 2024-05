Jesús Estrada Y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 4 de mayo de 2024, p. 25

Chihuahua, Chih., La Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) anunció ayer que suspendería a más de 100 alumnos que forman parte del colectivo Universidad Gratis, en caso de que este mismo viernes no realizaran el pago semestral de 4 mil pesos que cobra la institución, el cual habían evitado cubrir desde enero pasado cuando se ampararon para que se los condonaran.

Los jóvenes son los mismos que el jueves denunciaron que fueron presionados por docentes de la casa de estudios para asistir el 24 de abril a un supuesto foro de emprendimiento, que en realidad fue un mitin político de María Angélica (Manque) Granados, candidata a diputada federal de PAN-PRI y PRD por el distrito 6.

Un día después de que expusieron dicha situación, el rector Luis Alfonso Rivera Campos dio a conocer que un juzgado de distrito concedió la razón a la Uach, respecto a los amparos que tramitaron los alumnos, por lo que éstos debían realizar el pago de inscripción ayer; de no hacerlo y al no estar protegidos por la justicia federal, perderán el semestre, indicó.

En respuesta, el grupo de afectados, encabezados por Luis David Arrieta Solís, de la facultad de Contaduría y Administración, protestó en el edificio de la Rectoría de la Uach e irrumpió en el despacho de Luis Alfonso Rivera, donde se quejaron de persecución de las autoridades de la universidad después de la denuncia que hicieron sobre el tema electoral.

Rivera Campos afirmó que 112 alumnos perdieron el amparo de manera definitiva y se les contactó el jueves de manera directa, por llamadas telefónicas, para pedirles que concluyan el asunto legal en lo práctico y paguen, ya que no habrá otra oportunidad en el futuro .

En riesgo de perder el semestre

Puntualizó que el viernes estaría abierta una caja única a partir de las 9 de la mañana para que los jóvenes cubrieran su adeudo y no quedaran fuera de la Uach; no es para perjudicar a nadie, queremos que tengan la oportunidad de pagar la inscripción y así estén en condiciones de no perder el semestre, al cual le quedan tres semanas de clases , recalcó.