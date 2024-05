Con esta decisión se anulan unos premios que nacieron en el año 2011, cuando gobernaba el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y se intentó incentivar esta tradición como una parte fundamental de la cultura española . Una política a la que siempre se había mostrado en contra los partidos a la izquierda del PSOE; primero Podemos, en la legislatura anterior, sin haber logrado avances importantes, y ahora Sumar, cuya líder, la vicepresidente Yolanda Díaz, advirtió que “la mayoría social de España ya está en contra del maltrato animal. No premiarlo nos hace una sociedad más avanzada.

El ministro español explicó que las tradiciones evolucionan y ahora hay una mayoría social en contra del maltrato animal, así que hemos decidido no premiarlo. Creo que hay más españoles que se preocupan por el bienestar animal y que no comparten el maltrato. Y en cualquier caso, lo que entienden aún menos es que esas formas sean galardonadas con medallas y se le dedique dinero público .

Confirmó así que este año no se iban a convocar a los premios de Tauromaquia. Lo que abre la puerta al siguiente reclamo de una parte de la sociedad: que se elimine cualquier atisbo de ayuda social, subvención o programa público para fomentar esta actividad.

El ministro Urtasun advirtió al asumir el cargo que una de sus prioridades sería restar protagonismo y presencia institucional a una tradición como la tauromaquia. Actualmente en España, los toros son una actividad en vías de extinción; con cada vez menos público en las plazas, sobre todo porque las nuevas generaciones no comparten que se considere arte a una fiesta nacional que termina con la muerte y tortura de un animal, incluso a pesar de que, según la versión de los defensores, haya sido criado para ello.

Madrid. El ministro de Cultura del gobierno español, Ernesto Urtasun, anunció que había decidido eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, que anualmente concedía junto al resto de las expresiones artísticas clásicas, como la literatura, la plástica o la música. La anulación de este galardón, que año a año elegía tanto a matadores de toros como a las ganaderías para exaltar finalmente la añeja tradición española de las corridas de toros, provocó un debate áspero y frontal, en el que incluso dos comunidades autónomas, Castilla La-Mancha, del izquierdista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y la Comunidad de Madrid, del derechista Partido Popular (PP), anunciaron la creación de sus propios galardones para no dejar sin reconocimientos a la tauromaquia.

Como era de esperar, la anulación de los galardones, abrió un debate áspero. Incluso dos gobiernos autonómicos de ideología distinta, el socialista de Castilla La-Mancha y el derechista de la Comunidad de Madrid, anunciaron que en respuesta a esta medida crearían unos galardones destinados en exclusiva al reconocimiento de esta actividad. Además el vocero del PP, Borja Sémper, anunció que cuando gobernemos, más pronto que tarde, volveremos a instaurarlos .

Desde la Fundación Toro de Lidia, que preside el ganadero Victorino Martín, calificó la medida como un nuevo ejercicio de censura promovido por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien desconoce casi todo sobre la cultura, especialmente uno de sus aspectos más importantes, es que no depende de lo que opine un ministro, sino de lo que expresa un pueblo en libertad. La tauromaquia vive un extraordinario momento de gran vitalidad. Cada año se reabren plazas de toros y miles de jóvenes se acercan a los toros, desafiando los tristes intentos que ha habido por acabar con la cultura taurina . Y finalmente advierten que resulta irrelevante en la práctica que un ministro de Cultura que apenas estará unos pocos años quite unos premios que volverán tan pronto haya otro que sea consciente de la necesidad de respetar toda la cultura de este país, la que sea de su gusto y la que no lo sea. Porque la libertad de creación artística y de acceso a la cultura es independiente de las preferencias del poder político .