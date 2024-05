Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 4 de mayo de 2024

La FIFA inhabilitó a Monterrey, Bravos de Juárez y Tijuana para contratar jugadores en los próximos tres periodos de transferencia debido a incumplimientos económicos que se han presentado con otros clubes o jugadores profesionales. Esta medida disciplinaria, poco común para los clubes mexicanos, forma parte del estatuto jurídico del máximo organismo y obliga a las entidades sancionadas a realizar las acciones correspondientes para levantar el veto.

Bravos y Xolos, que también tendrán que pagar multas por 47 y 80 millones de pesos debido a su bajo promedio en la tabla de cocientes, han enfrentado adeudos económicos desde pasadas campañas. En octubre de 2023, el ex mediocampista Jesús Dueñas presentó una denuncia contra FC Juárez por falsificación en la duración de su contrato, que pasó de tres a un año por razones que aún desconoce.

Me comentaron que ya no entraba en planes y en ese momento se me informó que tenía un contrato de un año, el cual yo no firmé , dijo. Al no estar conforme con el monto de su indemnización, Dueñas llevó el caso al TAS y este escaló a las oficinas del máximo órgano de este deporte.

La institución aseguró ayer en un comunicado que la deuda se abonó puntualmente y no existe impedimento legal para realizar transferencias internacionales en los próximos torneos , aunque la plataforma oficial de la FIFA indica lo contrario.