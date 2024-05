▲ Los medallistas Diego López (izquierda) y Ángel Camacho. Foto José Antonio López

Por otro lado, el también ganador del Premio Nacional del Deporte en 2019 indicó que, a diferencia de Tokio 2020, donde había muy pocas personas en las gradas debido a la pandemia, en la justa parisina el público será un fac-tor determinante para los atletas.

Un aspecto que me emociona mucho de los próximos Juegos Olímpicos es que habrá gente en los recintos deportivos. Es muy distinto competir con público y sin él, es algo que influye bastante, pues ver el complejo lleno te puede animar o intimidarte. En lo personal, me motiva mucho escuchar a la gente, contagiarme de esa euforia que sienten, eso me alienta a obtener mejores resultados , aseveró.