Max fue el mejor este viernes y se mostró sorprendido por su tiempo. ¿Qué han hecho los demás, porque mi vuelta ha sido horrible , dijo el tricampeón mundial. Aunque no fue brillante, el neerlandés se las arregló para terminar primero.

El coche no era muy agradable de conducir. Sin embargo, me sentí cómodo durante los entrenamientos libres y convencido de que podíamos luchar. Pero la clasificación no fue muy buena , agregó.

Durante la última Q3, el neerlandés (1:27.641) casi pierde el control de su coche en su única vuelta rápida, pero eso no le impidió marcar el mejor tiempo con 108 milésimas por delante de Leclerc, quien tuvo que abandonar la única práctica libre del fin de semana, aunque horas después regresó a las clasificaciones para terminar por delante del tapatío.

El Gran Premio de Miami, sexta prueba de la campaña, es la segunda de las seis rondas del año que presenta un formato sprint, lo que altera la forma en que se disputa el fin de semana.

Los pilotos sólo participaron en una sesión de entrenamientos libres el viernes antes de clasificarse para el sprint. Esta carrera no determinará el orden de salida para el domingo.