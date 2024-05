Esta es una gran oportunidad que no pienso desaprovechar , dijo Munguía en la ceremonia pública de pesaje ayer. Mañana (hoy) voy a ser el nuevo campeón del mundo .

Otra vez, no hubo ataques ni desafíos entre los protagonistas. Se saludaron con mucho respeto y con la cortesía de un hombre maduro ante un joven que empieza a abrirse camino. Eso no impidió que Munguía dejara claro que tiene un recorrido y habilidades para estar ahí.

La rivalidad pareciera no existir. Ni Canelo ni Munguía parecen tener afrentas que cobrar ni honores que lavar. Sólo es un hombre de 33 años que ha administrado su carrera como una industria y un retador que pretende entrar a ese lobby. Ambos tratarán de demostrar que de aquí puede surgir una competencia real y, sobre todo, redituable, mientras el pelirrojo decide si enfrenta a David Benavidez, el mexicano con el que quisieran verlo pelear.

Canelo se mueve como un hombre que tiene controlada toda la escena, como una estrella de cine, o mejor aún, como un gran director. Se mueve sonriente y con soltura, es el protagonista y lo sabe bien. Es el favorito para ganar esta contienda en la que estarán en juego sus cuatro cinturones de los principales organismos de boxeo.

Me siento bastante bien , afirma con su sonrisa; no me voy a enojar hoy, sólo les voy a enseñar quién soy y que estoy en mi mejor forma. Voy a hacer mi mejor combate y quiero que todos en México lo disfruten .

La imagen relajada del Canelo contrasta con la que ofreció el pasado miércoles, cuando perdió el control ante su ex promotor, Óscar de la Hoya, quien ahora representa al retador de Tijuana. El Golden Boy le reclamó por los insultos de los meses recientes y le recordó que si hoy era una estrella global era gracias a su empresa, que lo dio a conocer en Estados Unidos. El tapatío entró en cólera y estuvo a punto de irse a confrontarlo, pero los organizadores no le permitieron que se acercara al ex campeón estadunidense de origen mexicano, a quien acusó de robarle a los boxeadores.

Esta acusación, reviró después De la Hoya, tendrá consecuencias, pues aseguró que se trata de difamación y que procederá legalmente contra el tapatío.

Pero eso es entre Canelo y De la Hoya, porque ante el retador parece no moverle ningún encono. Tampoco la rivalidad genuina, esa sustancia que alimentó algunos de los combates míticos entre mexicanos.

Hablar de combates entre mexicanos trae al presente épicas batallas de Erik Terrible Morales contra Marco Antonio Barrera, tres pleitos de los que escribió el estadunidense James Ellroy en el citado libro; Rafael Márquez ante Israel Vázquez; Carlos Zárate frente a Alfonso Zamora y Rubén Púas Olivares en su trilogía con Chucho Castillo. Pura mitología en calzoncillos y guantes de cuero.