Juan Pablo Reyes

Periódico La Jornada

Viernes 3 de mayo de 2024, p. 12

Por unanimidad, un tribunal federal rechazó amparar a Kirill Olegovich Safrán (activista ruso y opositor al régimen de Vladimir Putin), quien buscaba revocar su detención oficiosa con fines de extradición dictada por un juez de control y llevar el proceso en libertad.

Los magistrados del décimo tribunal colegiado en materia penal confirmaron la sentencia emitida en primera instancia por Juan Mateo Brieba de Castro, juez sexto de distrito de amparo en materia penal, quien ya había negado un amparo al opositor.

La defensa del ciudadano ruso argumentó que la detención oficiosa es inconvencional, porque sólo debe aplicarse a los procedimientos penales y no en los de extradición, además de que la Fiscalía General de la República (FGR), al no ser parte del Ejecutivo federal, no podía solicitar la imposición de medidas cautelares en este tipo de procesos.

Hace un mes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación de que México entregue a Olegovich Safrán a Rusia y pidió a la justicia mexicana que considere los riesgos que con ello podrían correr su vida e integridad.