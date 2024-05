Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 3 de mayo de 2024, p. 9

La construcción democrática de México no ha sido sencilla, ha tenido avances, pero también encontró muchos obstáculos, expresó ayer el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el homenaje que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para celebrar sus 90 años.

En su participación, consideró necesario entender que las luchas de los pueblos no se dan de manera lineal. No se obtienen los triunfos que uno espera cuando comienza alguna jornada o algún esfuerzo, sino que a veces se requiere entender que hay obstáculos, intereses que se oponen, fuerzas que no están de acuerdo con lo que uno ha venido haciendo .

Sin embargo, resaltó que precisamente son los obstáculos los que obligan a mantener el esfuerzo y a entender que los logros requieren de más tiempo y que tenemos que seguir insistiendo en ellos. Me parece que ésta es la lección que obtenemos de las luchas democráticas del país .

Cárdenas Solórzano, quien fue tres veces candidato presidencial entre 1988 y 2000, agradeció las intervenciones previas en la que se le ponderó como referente ineludible de la democracia en el país, pero resaltó que quien merece reconocimiento son todos aquellos que, desde hace mucho, y yo diría principalmente en las últimas décadas, han venido luchando por que México efectivamente sea un país cabalmente democrático .

Puntualizó que la construcción democrática es obra de muchas cabezas, talentos, esfuerzos, plumas y activistas que han permitido que podamos mantener, construir, renovar instituciones, oportunidades .