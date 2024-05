Miren, paisanas, paisanos; si hay candidatos que quieran cumplir con esto (con el decálogo), no duden en votar por ellos, con todo respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Reprochó que su homólogo estadunidense aún no dé respuesta a esa serie de planteamientos que le presentó en febrero pasado durante una conversación vía telefónica, en la que acordaron varias medidas para combatir los flujos de personas hacia el norte, los cuales rompieron todos los récords en meses recientes.

Reiteró que México destina más recursos que el país vecino para programas sociales en las naciones de origen. Precisó que se han otorgado 150 millones de dólares para programas sociales, y en total, 3 mil 500 millones de dólares a la atención del fenómeno migratorio.

Admitió que tras el amago del ex presidente Donald Trump en 2019, sobre aplicar aranceles a productos mexicanos de no hacer nada para frenar los flujos, se envió a la Guardia Nacional a la frontera sur para tal efecto. Hay que optar entre inconvenientes , dijo, aunque subrayó que también ha sido la posibilidad de darles opciones en el sur-sureste , a fin de que no enfrenten riesgos como accidentes, extorsiones, asesinatos o secuestros.