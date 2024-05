Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 3 de mayo de 2024, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador ubicó a las agencias del gobierno de Estados Unidos, en particular a la antidrogas (DEA), como las responsables de la campaña en su contra que pretende vincularlo al crimen organizado bajo el concepto de narcopresidente.

Sin embargo, celebró que esa estrategia no ha funcionado, pues su gobierno mantiene altos niveles de aprobación entre los ciudadanos. Me da muchísimo gusto; me llena de orgullo que no les funcionó , enfatizó durante su conferencia de ayer en Palacio Nacional.

Para tirar aceite (expresión que usa para referirse a presumir), el mandatario presentó dos encuestas recientes publicadas en sendos medios de comunicación.

En una, que se levantó vía telefónica, tiene 60 por ciento de aprobación, tanto para él como para su gobierno en abril, cuando en enero estaba en 54 por ciento. “En cuatro meses subimos seis puntos, en plena guerra sucia”. En otra, que se aplicó en vivienda, el resultado es de 70 por ciento de aprobación al mandatario. ¡Ahí queda eso! , subrayó.

Aunque está demostrado, afirmó, que en sexenios pasados autoridades y delincuentes se coludían, “ahora se quieren cambiar los papeles y echan a andar toda una campaña: “AMLO presidente narco”. A ver, ¿dónde están las pruebas?”