Rubicela Morelos Cruz y Carolina Gómez Mena

Corresponsal y Reportera

Periódico La Jornada

Viernes 3 de mayo de 2024, p. 25

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos, José Ortiz Guarneros, negó que la desaparición, el fin de semana pasado, del obispo emérito de la diócesis Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, se haya tratado de un secuestro exprés. Afirmó que el clérigo estuvo en realidad en el motel Real Ocotepec, adonde ingresó junto con un hombre que más tarde se retiró del lugar.

Luego de que se dio a conocer esta versión, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expuso: Pedimos respetuosamente que se eviten conjeturas y especulaciones que enrarecen el caso de forma innecesaria, tomando en cuenta la dignidad humana . Asimismo, omitió referirse a lo ocurrido como un secuestro, y lo denominó temporal desaparición .

Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la CEM, sostuvo que como Iglesia, confiamos en las instituciones, y eso nos lleva a dejar en manos de las autoridades la investigación .

Agregó que una vez que el jerarca de la Iglesia católica tenga las condiciones de salud requeridas, el mismo señor obispo Salvador Rangel rendirá su declaración e informará oportunamente sobre lo sucedido.

Anoche Rangel Mendoza fue trasladado del Hospital Morelos (privado) a su domicilio (se desconoce si al de Morelos o el de Guerrero) para su recuperación y se espera que cuando mejore su estado de salud declare ante la Fiscalía General del Estado (FGE), informó el abogado de su familia, Luis Alberto Gasca Cisneros.

Este último sustituyó ayer a Pedro Martínez Bello, quien hizo la denuncia por la desaparición del prelado y dio las primeras declaraciones a los medios de comunicación sobre el caso. Según se informó a Martínez Bello se le contrató sólo para presentar la querella.

Es delicado (el estado de salud del obispo); yo les puedo decir que platiqué con él, balbucea y le duele todo el cuerpo. Ahorita esperemos que ya llegue a su domicilio, obviamente con los cuidados que le tengan que dar, ya salió del hospital , agregó Gasca Cisneros.

Detalló que el prelado no está en un estado de gravedad; está delicado obviamente por los golpes que recibió y por las sustancias que le pudieron haber introducido involuntariamente . Mencionó que tiene golpes en el cuerpo y lesiones en las muñecas y en los dos brazos, “como forcejeo, más o menos.