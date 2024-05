De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 3 de mayo de 2024, p. 8

El video que circuló el miércoles en Internet en el que supuestamente Robert de Niro gritaba a estudiantes universitarios que se manifestaban en Nueva York a favor de Palestina, sólo se trataba de una escena que el actor filma en esa ciudad.

La cadena de noticias CNN informó que el video fue compartido por algunas cuentas pro israelíes en la red social X, sugiriendo que De Niro estaba confrontando a manifestantes y que está a favor de Israel. Sin embargo, en el video (https://twitter.com/ArtOfDialogue_/status/1784710340241936668x) no aparece ningún manifestante y en los comentarios dice claramente: “es una escena de mister De Niro, cien por ciento hecha para la serie Zero Days, de Netflix, en la que se está dirigiendo a los extras”, y no a los manifestantes universitarios pro Palestina que, como se insinuó, estaban fuera de cámara; únicamente se reconoce al actor Jesse Plemons, quien protagoniza la serie junto con De Niro.