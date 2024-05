Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Viernes 3 de mayo de 2024, p. a10

El taekwondo mexicano atraviesa por uno de los momentos más críticos en la historia. Lo dice Óscar Salazar, quien fue medallista olímpico como deportista (Atenas 2004) y también como entrenador (Tokio 2020). Es un tema que se ha acentuado a partir de la poca presencia de representantes que tendrá la delegación nacional en los próximos Juegos Olímpicos. México por segunda ocasión consecutiva irá sólo con dos miembros, cuando anteriormente se acostumbraba que clasificaran cuatro participantes.

Es un deporte al que se apoya muchísimo en el país y no han tenido realmente carencias de ninguna índole como para poder justificar su declive , comentó Salazar en entrevista con La Jornada.

Después de Tokio 2020, donde por primera vez en seis ediciones no se ganó nada, la crisis salió a flote. Aunque para el capitalino, el ocaso inició tiempo atrás, desde que se dejó de producir atletas al mismo nivel de María del Rosario Espinoza, la mejor taekwondoín en la historia del país, con metales en Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016.

Si analizamos, las pasadas tres participaciones de María, rescató al taekwondo. Desde ella nadie ha tomado ese peso ni se ha vuelto a retomar la hegemonía que México llegó a tener en la disciplina.

Con Daniela Souza (-49 kgs) y Carlos Sansores (+80 kgs) como los únicos seleccionados mexicanos con plaza olímpica, y sin una generación que prometa para los siguiente años, el taekwondo, en palabras de Óscar, vino a reafirmar el pantano en el que se encuentra sumergido desde hace varios años.