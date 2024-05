▲ En el contexto de la represión contra universitarios estadunidenses que rechazan el genocidio en Gaza y la muerte del novelista Paul Auster, ocurrida el pasado martes, se recordó cuando en 1968 participó en manifestaciones contra la guerra de Vietnam y fue detenido por la policía de Nueva York junto con otros estudiantes que por primera vez ocuparon el campus de la Universidad Columbia. Posteriormente, el narrador escribió: un agente me detuvo y me tiró del pelo hacia el furgón policial mientras otro me pisaba la mano con su bota . Auster se enorgullecía de haber estado ahí, difundió el sitio web Literary Hub. En la imagen superior, captura del documental The Fall, del director británico Peter Whitehead, donde se observa a Auster de 21 años en medio de una protesta en Columbia.

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 3 de mayo de 2024, p. 3

La relación amorosa de 43 años de los novelistas Siri Hustvedt y Paul Auster tuvo en el trabajo un componente íntimo, sostuvo la premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 sobre su vínculo con el narrador que falleció el martes pasado.

Lo que leí no fue entonces, ni lo es ahora, lo que sé cuando estoy con él. Su obra proviene de ese lugar en su interior que nunca llegaré a conocer , escribió Hustvedt en el libro de ensayo Una súplica para Eros.

Conocí al hombre antes de leer lo que había escrito, pero si no me hubiera entusiasmado su obra como me entusiasmó, o si él no hubiera admirado mi forma de escribir, las cosas habrían cambiado.

Paul Auster (Nueva York, 1947-2024) consignó en Una vida en palabras: Conversaciones con I. B. Siegumfeldt: Siri es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Ella es la intelectual de la familia, no yo, y todo lo que sé sobre Lacan y Bajtín, por ejemplo, lo he aprendido directamente de ella .

En el ámbito de las letras, han sido una de las parejas con una perspectiva equilibrada en sus respectivas carreras. Hustvedt y Auster han contribuido con una bibliografía amplia y variada. Ambos obtuvieron el Premio Princesa de Asturias.

El primer encuentro entre ambos ocurrió el 23 de febrero de 1981, que la también poeta recordó. Fue a la salida de un recital de poesía, donde ella se fijó en un hombre atractivo que está parado frente a la puerta. Tiene la cara delgada, los ojos enormes y la boca pequeña y delicada; el pelo casi negro y la piel morena clara .

Añadió: “En cuestión de segundos lo he abarcado con la mirada y me siento mareada por la atracción. No recuerdo si J. me ve comérmelo con los ojos y me dice que lo conoce, o si yo le pregunto si tiene alguna idea de quién es. ‘Es Paul Auster –dice–, el poeta’. Nos presenta y los tres vamos en taxi al centro”.