Rocío González Alvarado Reportera y Cristina Gómez Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de mayo de 2024, p. 28

El partido Morena responsabilizó a la oposición del montaje de una supuesta fosa clandestina en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, pues minutos después de darse a conocer, en redes sociales empezó una campaña sucia en contra de la candidata a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, con la difusión de un vídeo editado y producido con las imágenes en las que aparece la activista Cecilia Flores exhibiendo el hallazgo.

En conferencia de prensa, los morenistas César Cravioto y Dunia Ludlow detallaron que esta campaña se activó de cuentas ligadas a funcionarios y políticos de PRD, PRI y PAN en Coyoacán.

Entre ellos destacaron a Desirée Navarro, quien en el organigrama de la alcaldía aparece como directora general de Igualdad de Género y No Discriminación, quien, a decir de Ludlow, fue quien gestionó la presencia de Cecilia Flores en la Ciudad de México.

Cravioto sostuvo que la de-sesperación de la derecha ante el declive de su candidato, Santiago Taboada, los ha llevado a lucrar políticamente con atrocidades de este tipo que lastiman a cientos de familias que buscan a un ser querido, a unos días de que se realice el tercer y último debate a la jefatura de Gobierno, en el que uno de los temas a abordar es el de la seguridad.