En su conferencia matutina, sin mediar pregunta, desacreditó la inesperada aparición de una fosa donde habría restos de desaparecidos: “No quisiera que se enfocara todo el cuestionamiento a la señora Ceci Flores, porque no es Ceci Flores; ella participa. No, ‘hay nivelitos’. Esa es una mala costumbre de echarle la culpa siempre al de abajo, al peón y no a los autores intelectuales y a los que sueltan los billuyos, porque todo cuesta mucho. Hay una parte que tiene que ver con lo ideológico, pero lo otro es el dinero, mucho dinero que está de por medio”.

Nosotros respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa , afirmó Batres, quien también atribuyó el hecho a una motivación electoral.

Fue un movimiento político que no fructificó porque las autoridades capitalinas actuaron con eficacia y profesionalismo. Lamentablemente, hay quienes tienen una agenda política que sobreponen a cualquier interés humano y justo”. Relató que Flores trajo gente de Sonora y Chihuahua; ni siquiera se coordinó con los colectivos de familiares de desaparecidos en la Ciudad de México ni con las autoridades correspondientes.