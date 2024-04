B

otón de muestra del anecdotario del horror del proceso electoral en curso, Perfecto Rubio Heredia es conocido en la grilla oaxaqueña como el hombre de las tres mentiras: no es perfecto, tampoco rubio y el clan de los Heredia no lo reconoce como uno de los suyos. Pero ahora, Rubio deberá añadir un embuste más a los tres anteriores: quieren hacerlo pasar como afromexicano en una candidatura suplente a diputado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Semejante trampa no extraña. Las triquiñuelas en las candidaturas de acción afirmativa indígena alcanzan niveles inauditos. De la noche a la mañana, los políticos profesionales descubrieron que son indios. Gracias a la magia de las cuotas legislativas de base étnica, hemos pasado de la blanquitud a la indianización de la política electoral. La gloriosa raza de bronce ha renacido al calor de la disputa por las curules. Pronto, una nueva estrofa se incluirá en el Himno Nacional: piensa ¡Oh, patria querida! que el cielo / un indio en cada diputado te dio . Aunque sus ombligos hayan sido depositados bajo toneladas de concreto urbano, ahora inventan que fue sembrado en las fértiles tierras de una comunidad originaria.

La lista de usurpadores de identidades para conseguir hueso, que amparados en la acción afirmativa indígena se benefician de la lucha colectiva de los pueblos, es monumental. No importa que en la realidad sean parte de comunidad originaria alguna, ni que no luchen por su agenda política, ni que no hayan vivido en poblaciones originarias o afromexicanas. Igual, fingen ser sus dirigentes.

¿Cómo, de la noche a la mañana, estos impostores consiguen el milagro de obtener constancias de autoadscripción calificada? Fraudulentamente. Corrompiendo a autoridades comunitarias. Con la frecuente complicidad o indolencia de los tribunales electorales.

Los ejemplos son múltiples. Mijane Jiménez, representante del pueblo afromexicano ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, denuncia la usurpación del contador Mario Moreno de los Arcos, del blanquiazul, y la de Yesenia Galarza, del mismo partido.

Según Mijane, la representación en temas de acciones afirmativas tendrían que ser parte de los derechos colectivos de un pueblo afromexicano. No nada más es cómo te veas. La identidad no se cuestiona; sin embargo, cuando vas a beneficiarte de una lucha colectiva, en Guerrero planteamos la autogestión calificada, que es generar un vínculo comunitario con la comunidad .

En Chetumal, Quintana Roo, fue cuestionada la candidata por cuota indígena a senadora por la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, Anahí González Hernández. Ella justificó ser indígena, con una constancia emitida por un sacerdote maya de X-Yatl, Felipe Carrillo Puerto. Asegura pertenecer a la comunidad de San Juan de Dios, Tulum. Ni en sus redes sociales ni en su curriculum vitae se había identificado antes como maya.