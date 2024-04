Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Martes 30 de abril de 2024, p. 16

En el contexto del Día de Niño y la Niña, agrupaciones de consumidores criticaron que las empresas de alimentos ultraprocesados no saludables utilicen a figuras públicas infantiles para promocionar sus productos. Ello, a pesar de que en México 14.3 millones de menores de edad tienen sobrepeso u obesidad, por lo que llamaron a esos consorcios y agencias de mercadotecnia a abstenerse de emplear jóvenes o niños en sus mensajes de consumo de alimentos chatarra.

Fiorentina García Miramón, co fundadora de Tec Check, organización de consumidores en línea expuso a La Jornada que las agencias y marcas que contratan como parte de la imagen de sus productos a menores de edad no sólo ponen en riesgo la salud de las infancias, sino que también incentivan que niñas y niños se vean obligados (as) a ejercer un trabajo.

Dijo que debido a los lineamientos de TikTok e Instagram, que establecen que las personas menores de 13 años no pueden tener una cuenta en sus plataformas, son los padres y las madres quienes abren y gestionan las cuentas de sus hijas (os) en busca de seguidores y marcas que les contraten para generar contenido.

“Las marcas de productos ultraprocesados utilizan a los influenciadores infantiles para llegar directamente a la niñez, y aquellos se han vuelto tan atractivos para la industria porque es un mecanismo de mercadeo mucho más barato que hacer un comercial y con menos regulación.