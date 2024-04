César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 30 de abril de 2024, p. 9

La Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa analiza 35 cuerpos, que forman parte de los 2 mil que yacen en instalaciones forenses de la Fiscalía General de Guerrero, para saber si pertenecen a los 43 normalistas desaparecidos en 2014, informó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas.

Los padres pidieron que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para estudiar dichos restos, de lo contrario advirtieron que no confiarán en los resultados. No obstante, Rosales agregó que la fiscalía no ha permitido la intervención al equipo argentino de antropología forense para participar en el análisis y procesamiento de los hallazgos.

“Nos dijeron que la fiscalía de Guerrero encontró 2 mil cuerpos en Iguala y sus alrededores y que, con motivo de esas hallazgos, la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa pidió que le permitieran hacer el análisis de algunos. Le entregaron 132 cuerpos conforme a las características y edades de los estudiantes. Después de una depuración, realizada mediante protocolos científicos, sólo se examinarán 35.

Hasta ahora, sólo un cuerpo fue estudiado y se obtuvieron resultados negativos (de ADN) en comparación con el material genético de cada uno de los estudiantes , añadió Rosales.

Ayer, un contingente de madres y padres de los estudiantes se trasladó del plantón que mantienen en las inmediaciones de Palacio Nacional a la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron con el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra.

El abogado afirmó que si en los próximos días no hay una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa mantendrán su postura de boicotear el proceso electoral que culmina con la votación del 2 de junio.

“Creemos que la investigación se estancó, no ha avanzado, está en un bache. Hubo avances muy importantes hasta 2021, pero cuando el tema llegó a tocar las fibras del Ejército Mexicano, en su responsabilidad indirecta y por omisión, cuando las líneas de investigación nos llevaron allá, hubo una paralización del caso y sólo repiten los reportes del caso.