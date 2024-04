Ante su duda, se le precisó que esa era la resolución de esa instancia del INE, la cual, mencionó, no le ha sido notificada, a la par que planteó: “No, pues ¿cómo? –y rió a carcajadas–, pues sólo por telepatía, o sea, ¿no? ¿Qué van a imaginar ustedes, que son tan preguntones, preguntonas, con todo respeto y cariño? Ni modo que ya sepan qué me van a venir a preguntar aquí”.

–¿Es un acto de censura?

–No, yo creo que, sí, es lo mismo… pero falta todavía lo del tribunal ¿no? -preguntó ante la incertidumbre de si esa determinación tendrá que pasar al tribunal electoral.

Su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, comentó que las mañaneras no se pueden editar, se editan cuando se queda un partido o algún actor político, en ese momento sí, antes no .

Frente a lo que el mandatario cerro: “sí, pero previamente pues no. ‘¡Suicídate y luego hablamos! –y volvió a reír. Pero no sabíamos, no sabía de esto”.