Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 30 de abril de 2024, p. 5

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, aun cuando se dieron algunas cosas menores , el segundo debate entre los candidatos presidenciales efectuado el domingo “estuvo bien (…) Y si siguen así las cosas, va a ganar México”.

Al preguntarle en la mañanera en Palacio Nacional sobre el ejercicio entre los aspirantes, planteó: estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas. No hubieron groserías, algunas cosas menores, pero muy bien, vamos muy bien .

Sin mencionar a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, el mandatario aludió a un par de señalamientos que la aspirante planteó en el debate para atacar a su rival, la morenista Claudia Sheinbaum.

En primer lugar mencionó que ha enfrentado una campaña muy vulgar que usa la palabra de “narcopresidente” con la intención de vincularlo al crimen organizado.

Un publicista o varios, creo que del extranjero, de estos vinculados a las agencias de los gobiernos extranjeros, no sé si de la CIA o de la DEA, con vínculos con los grupos conservadores de México, que no les gusta la transformación, que ven afectados sus intereses, sus privilegios, más que nada. Y como la gente sigue apoyando, pues echaron a andar esa campaña desde hace como tres meses.

A la par, exhortó que si hay pruebas de corrupción contra sus hijos por supuestos negocios ilícitos en el Tren Maya, que se presenten las denuncias.

“He dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos. ¿Por qué nada más es calumniar? (…) Y sí puedo hablar de mis hijos, porque los conozco y no son corruptos. Pero si hay pruebas, adelante. No le voy a hablar al fiscal para decirle: ‘Oiga, ahí les encargo, o ahí se los encargo’. Pero ¿cuáles son las pruebas? Las de este famoso calumniador especialista en montajes, llamadas telefónicas de amigos, ¿no?, de mis hijos, o ex amigos: de (Carlos) Loret de Mola, un periodista con mucha autoridad moral, finísima persona.”