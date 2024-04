Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 30 de abril de 2024, p. 4

Es indispensable catalogar la extorsión como un delito grave en el Código Penal federal y en los estatales, para así lograr la disminución de este ilícito, tal y como sucedió con el secuestro, consideró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia por Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).

A consulta de integrantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que cuestionaron cómo atajar el cobro de derecho de piso y otro tipo de extorsiones a los productores agropecuarios, la candidata enfatizó que también es necesario dar las condiciones para que la extorsión pueda ser denunciada a través de terceros, así como desarrollar las capacidades de investigación y de inteligencia en la Guardia Nacional, para que ésta detecte y desintegre a los grupos que se dediquen a este ilícito.

La candidata de Sigamos Haciendo Historia agregó que la tecnificación del campo mexicano pasa por modificar la Ley Nacional de Aguas, revisar las concesiones y permisos del líquido, y mejorar su distribución. Hay una sequía que no sabemos cuándo va a terminar. Tenemos que pensar que los años siguientes van a ser de sequía , dijo frente al sector agrícola que ocupa 75 por ciento del líquido en el país.

Sheinbaum también aseguró que su administración impulsaría el desarrollo científico y tecnológico para el campo, a fin de erradicar el uso del glifosato.