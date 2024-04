El maestro del timbal, quien este 6 de mayo cumplirá 100 años de vida y ocho décadas en la música –algo infrecuente en la salsa–, dotó al baile popular caribeño frescura y desarrollos diferentes a los utilizados por agrupaciones de baile de su época. Eran tiempos de mambo y aún no se daba el boom salsero cuando Rosario propuso un estilo que después muchos imitarían.

A lo largo de ocho décadas de hacer musical, la organización de Willie Rosario ha sido una suerte de escuela-taller por la que han pasados músicos relevantes, como el bajista de la Fania Bobby Valentín, el trompetista de jazz Humberto Ramírez, el maestro de las tumbadoras Jimmy Morales, y cantantes de gran nivel, como Gilberto Santa Rosa, Tony Vega y Chamaco Rivera.

Entre los hitos de su carrera está haber sido la primera agrupación de salsa nominada a un Grammy anglosajón, lo que Willie Rosario considera un justo reconocimiento a sus años de lucha, aunque creo que el mejor premio me lo ha dado el público, ese que a lo largo de mi carrera y donde quiera que voy disfruta mi música .

A los muchos reconocimientos obtenidos por su labor musical se suma ahora el de la alcaldía de su pueblo, Coamo, que ha denominado a la calle en que nació con su nombre; el grado de doctor honoris causa en música otorgado en estos días por la Universidad Interamericana de Puerto Rico; los honores del Senado por su contribución a la cultura boricua y universal , y el concierto por su centenario, el pasado 27 de este mes en en el Coliseo de Puerto Rico en el que participaron, además de destacados músicos, dos de los ilustres intérpretes que integraron su orquesta, Gilberto Santa Rosa y Tony Vega.

Willie Rosario se prepara para el fasto nacional con la emoción del primer día y nos deja claro que no tiene intenciones de abandonar los escenarios. Hay quienes me preguntan si no estoy cansado o aburrido de todo esto, pero ¿cómo será si la música es vida y yo aspiro a lograr algo interesante todavía?

Uno lo ve erguido ante el timbal, todo elegante, con la mirada intensa, el pulso firme y le cree. Aquí todavía hay afinque , nos dice cerrando los puños y llevandolos al altura del pecho. Todavía hay corazón y energía , señala, aunque tiene claro que llegará el momento de dar paso a los relevos. La vida es de esa forma y no me preocupo por la continuidad. Hay mucho talento musical y mucho talento joven que seguirán afianzando nuetra música .

