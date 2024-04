Por ahí no faltó quien se frotara las manos pensando que repetiría el caso del cardenal Posadas. Sería arma poderosa contra el gobierno a quien le faltan exactamente cinco meses para terminar. Sin embargo, el obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, no fue secuestrado, sino que se internó por voluntad propia en el hospital general Dr. José G. Parres, de Cuernavaca, el cual, por cierto, pertenece al sistema de salud pública del gobierno. La Conferencia del Episcopado Mexicano denunció, primero, su desaparición, y horas después, hizo la precisión de su localización. Falta que informe sobre su enfermedad. El prelado tomó la iniciativa, bajo su riesgo, de promover una tregua entre bandas de delincuentes que operan en Guerrero. No lo hace calladamente, le gusta salir en los medios de comunicación. Recientemente dijo que su vida corría peligro.

Amigos en las buenas y las malas

Al conocer el delicado estado de salud de Pepe Mújica, le envió Lula da Silva este mensaje: Al hermano José Mujica, mi admiración y solidaridad. Eres un faro en la lucha por un mundo mejor. Siempre hemos estado juntos en los buenos momentos y en los momentos difíciles. Mucho cariño y fuerza, de parte mía y de Janja, para ti y Lucía .

Ombudsman social

Asunto: fraude de casa de apuestas

Hace un par de meses me invitaron a invertir en YOX Holding una casa de apuestas y pues con tal de hacer crecer mis ahorros decidí entrar, y vaya que parece que no aprendo y cada vez me hacen fraudes. Resulta que la empresa de la nada dejó de entregar ganancias y también el retiro de la inversión. Y ahora investigando veo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la tenía en la mira y al respecto no actuó para evitar engaños. Recurro a usted esperando una recomendación para actuar.

Armando R. Burciaga Ortega/Jalisco

R: Lamento decirle que será difícil que recupere su dinero. Hay denuncias de fraude por mil millones de pesos de decenas de afectados. La regla de oro es la siguiente: no invierta en negocios donde el interés que le prometen sea muy superior al de los Cetes.

Twitterati

La conversación ayer entre el presidente @lopezobrador_ y el presidente @POTUS demuestra que el diálogo, la coordinación y la acción conjunta es la senda para abordar la movilidad humana y la migración desde sus causas hasta la integración plena de las personas y familias.

@AliciaBarcena

